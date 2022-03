Inter, filtra del cauto ottimismo per Brozovic: Inzaghi in valutazione

Oggi il croato ha svolto del lavoro personalizzato, domani la rifinitura finale prima del match dell’Inter contro il Torino

Le ore scorrono veloci anche sul campo d’allenamento del Suning Training Centre di Appiano Gentile, dove gli uomini di Inzaghi hanno completato quest’oggi un’altra intensa sessione d’allenamento.

Indiziato speciale è certamente Marcelo Brozovic per il quale, come è stato già anticipato ieri, si nutre un sottile velo di ottimismo sul pieno recupero dall’infortunio al polpaccio in vista della partita di campionato di domenica contro il Torino. Il centrocampista ha svolto senza complicanze il lavoro personalizzato disposto dai preparatori. Inzaghi vorrebbe schierarlo in campo in qualità di titolare come ha sempre fatto finora ma resta da capire se e quanto convenga tentare l’azzardo.

Entro domani, in ogni caso, al termine della rifinitura finale, verranno ultimate le scelte tattiche e si potrebbe già conoscere la presa di posizione del tecnico piacentino sulla delicata questione.