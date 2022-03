Lega serie A: ecco chi è il neo eletto Lorenzo Casini

Inter, scelto il presidente di Lega della serie A: ecco chi è e cosa fa Lorenzo Casini appena eletto grazie ai voti della cordata De Laurentiis-Lotito

Alla fine è stato eletto il nuovo presidente della Lega di serie A, ma è stata una vittoria molto risicata. Lorenzo Casini è stato scelto grazie ai voti della cordata del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, appoggiato anche dal presidente della Lazio Claudio Lotito. I voti contrari sono arrivati dalle big del nostro campionato: le milanesi, la Roma e la Juventus, oltre anche all’Atalanta. Questi invece i club che hanno votato per il giurista: Napoli, Lazio, Fiorentina, Empoli, Salernitana, Udinese, Hellas Verona, Genoa, Sampdoria, Venezia e Spezia. Il nuovo presidente di Lega, in questo momento, è Professore ordinario di Diritto amministrativo presso la Scuola IMT Alti Studi di Lucca e ricopre anche il ruolo di capo di Gabinetto del Ministero della cultura (MIC), il cui attuale ministro è Dario Franceschini in carica dal 5 settembre 2019. Non fatevi ingannare e credere che sia un neofita nel mondo dello sport, visto che dal 2014 al 2019 è stato componente della terza sezione del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni. Le sfide che dovrà affrontare sono parecchie: non solo dialogare con lo stato per l’emergenza pandemia, capienza stadi e sicurezza in primis, ma anche riuscire a farsi accettare dai club che sono rimasti abbastanza scettici sulla sua scelta.