Affare con Mendes a costo zero | Stipendio troppo alto: c’è anche la Juve

Il mercato dei futuri parametri zero si infiamma e si arricchisce di un nuovo capitolo. Un big dal Paris Saint Germain cambierà aria e c’è anche l’Inter

Fuori dalla Champions e con Serie A e Coppa Italia ancora tutte da poter conquistare l’Inter di Simone Inzaghi si accinge ad affrontare la fase più calda e decisiva della stagione. Poi sarà tempo di ripensare al calciomercato, con Beppe Marotta e soci sempre pronti ad approfittare di eventuali occasioni che potrebbero presentarsi. Nel caso specifico non vanno sottovalutate le situazioni delicate che riguardano i calciatori in scadenza di contratto, soprattutto tra le big europee.

In casa Paris Saint Germain gli occhi infatti sono tutti puntati su Kylian Mbappe che a meno di sorprese approderà al Real Madrid la prossima estate. Non sarà però l’unico attaccante a cambiare maglia. L’altro big in uscita dai parigini è Angel Di Maria, che ha il contratto in scadenza a giugno e sembra proprio che il PSG non sia intenzionato a rinnovare l’accordo.

Calciomercato Inter, Di Maria non rinnova col PSG: affare a costo zero

Alla luce della situazione contrattuale attuale, considerato anche la carta d’identità non più verdissima, il potente procuratore Jorge Mendes sta provando a trovare nuova squadra per Di Maria.

Tentativo anche con l’Inter da parte dell’entourage, ma richiesta sarebbe di almeno due anni da 5-6 milioni di euro a stagione: troppo per la politica attuale del club di Suning, vista età ed esigenze diverse da parte della società. In ottica Di Maria inoltre si parla anche di Juventus, che potrebbe farci un pensierino, il tutto sottolineando come l’argentino fu nel mirino dei nerazzurri ai tempi di Sabatini.