Mancini: “Se devo scegliere una favorita per lo scudetto dico l’Inter di Inzaghi”

Inter, l’ex giocatore Amantino Mancini ha dato il so parere sia sulla lotta scudetto che sulla sua nuova professione di allenatore

L’ex giocatore Amantino Mancini ora allenatore, anche se per il momento ha allenato solo il Foggia e per tre partite, due di coppa di serie C-D e una di campionato, è stato intervistato da ‘Il Mattino’, per dare un parare non solo sulla nostra serie A ma anche sul suo nuovo ruolo di allenatore. Queste le sue prime dichiarazioni sulla lotta scudetto: “Se la giocheranno tutte con le stesse possibilità. Il Napoli mi piace, come l’Inter di Inzaghi. Se devo scegliere una favorita dico proprio l’Inter, mi pare che abbia qualcosa in più”. Per quanto riguarda la sua nuova professione di allenatore, ha spiegato di ispirarsi a Spalletti del quale ha detto: “Ti insegna calcio, è un allenatore che conosce bene la materia. È quello con cui mi sono trovato meglio“. L’ex giocatore, ha militato in serie A con il Venezia, la Roma, l’Inter e il Milan, per ben nove stagioni in totale.