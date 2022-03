Ranocchia flop, con la Fiorentina si scalda D’Ambrosio: il punto sul futuro di entrambi

D’Ambrosio scalpita per una maglia da titolare in Inter-Fiorentina. Toccherà a lui dopo la deludente prova di Ranocchia col Torino

Non c’è più tempo per pensare a ciò che sarebbe potuto essere. In casa Inter è ormai ora di guardare avanti e il primo a scaldare i motori è proprio Danilo D’Ambrosio. Dopo la pessima prova offerta da Ranocchia, toccherà all’ex terzino del Torino scendere in campo contro la Fiorentina.

Esclusa la strepitosa vittoria ottenuta ad ‘Anfield’ contro il Liverpool -nel match di ritorno degli ottavi di Champions League– non stanno affatto girando bene le cose per la squadra di Simone Inzaghi. I nerazzurri, sono infatti reduci dal pareggio tutt’altro che confortante ottenuto in casa del Torino alla scorsa di campionato. Per l’Inter, è perciò tempo di resettare il tutto e di partire nuovamente daccapo. Gli attuali campioni d’Italia, saranno non a caso, di scena allo stadio ‘Meazza’ il prossimo sabato, per poter disputare il match casalingo contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. I numeri parlano chiaro: ben 47 gol messi a segno in stagione dalla ‘Viola’ in sole 28 partite di Serie A. Visto il problema rimediato al soleo della gamba sinistra e che l’ha costretto a restare fuori col Torino, Stefan de Vrij ha dovuto dare obbligatoriamente ‘forfait’, ma preso atto della pessima prova offerta da Ranocchia contro i ‘granata’, questa volta, ad affiancare Skriniar e Bastoni, ci penserà Danilo D’Ambrosio.

Calciomercato Inter, cosa filtra in casa nerazzurra per quanto riguarda i rinnovi di Ranocchia e D’Ambrosio

Tra i tanti nodi da sciogliere ai quali l’Inter si trova a dover far fronte, uno dei tasti più importanti da risolvere, è proprio quello del piano dei rinnovi. Gli attuali campioni d’Italia, dopo aver chiuso per i rinnovi di contratto di: Nicolò Barella, Federico Dimarco e Marcelo Brozovic in questa stagione (per quest’ultimo manca soltanto l’ufficialità) i nerazzurri programmano il proprio futuro e si proiettano già nella prossima finestra di mercato. In tutto ciò, i futuri di Danilo D’Ambrosio e Andrea Ranocchia restano al momento ancora incerti, ma è ancora del tutto aperto, poichè entrambi sono in scadenza, ma resta di fatto che tutto resta ancora aperto e proprio per questo preciso motivo -come già accaduto lo scorso anno- si vedrà a fine stagione.