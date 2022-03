Brozovic salta Inter-Fiorentina, Calhanoglu in cabina di regia

La freschissima novità dai campi d’allenamento dell’Inter di Appiano Gentile riguarda l’assenza sicura del centrocampista croato contro la Fiorentina

Era già nell’aria, mancava solo la conferma: il centrocampista Marcelo Brozovic ha svolto anche quest’oggi del lavoro differenziato rispetto al resto del gruppo, pertanto è presumibile che – non avendo ultimato la rifinitura generale, come da prassi – sarà assente nell’imminente incontro della trentesima giornata di campionato tra Inter e Fiorentina.

Al suo posto Inzaghi avrebbe in mente l’idea di far scivolare uno scalino più dietro Hakan Calhanoglu, già mezz’ala di sinistra. Per completare lo schieramento il tecnico potrebbe invece scegliere tra Vidal e Gagliardini.