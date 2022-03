DIRETTA Serie A LIVE, Inter-Fiorentina | Segui la cronaca in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta la Fiorentina di Italiano in Serie A. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter ospita la Fiorentina nel quarto anticipo valido per la trentesima giornata del campionato di Serie A, undicesimo turno del girone di ritorno, in un match che mette in palio tre punti fondamentali per i rispettivi obiettivi.

Da una parte i nerazzurri campioni d’Italia di Simone Inzaghi vogliono tornare a vincere dopo il pareggio in extremis contro il Torino per restare agganciati al treno scudetto e mettere pressione sul Milan impegnato stasera a Cagliari. Dall’altra i viola di Italiano puntano ad un successo di prestigio per agguantare la Lazio in quinta posizione. All’andata l’Inter si impose in rimonta col risultato di 3-1. Interlive.it vi offre la partita dello stadio Meazza in tempo reale.