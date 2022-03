Probabili formazioni Inter-Fiorentina: D’Ambrosio nella linea a tre, Vidal tappabuchi

Le scelte dei due allenatori rispecchiano l’esigenza di fare risultato, Inzaghi punta sui soliti titolari più due cambi necessari

Conclusi gli allenamenti di rifinitura nella giornata di ieri al netto di due indisponibilità a testa, Inter e Fiorentina sono pronte a darsi battaglia sul manto erboso di ‘San Siro’ in quella che sarà una delicata sfida della trentesima giornata del campionato di Serie A.

A fare da contorno all’attesa del fischio di inizio sono, come consuetudine, i ballottaggi tra i calciatori che potrebbero occupare dal primo minuto gli slot disponibili nell’undici titolare. Fronte nerazzurro, mister Inzaghi dovrebbe confermare l’impianto tattico del 3-5-2 con D’Ambrosio centrale destro di difesa al posto di de Vrij, infortunato, la cui posizione verrà presa in carico da Skriniar. A centrocampo, invece, la mezz’ala Calhanoglu dovrebbe essere abbassata a ruolo da regista di mediana mentre Vidal dovrà compensare l’assenza fisica di Brozovic. Per la viola di Italiano, invece, non ci saranno Amrabat e Bonaventura.

Inter-Fiorentina, i probabili 22 in campo

A seguire le probabili formazioni scelte da Inzaghi ed Italiano per Inter-Fiorentina.

INTER (3-5-2): Handanovic, Bastoni, Skriniar, D’Ambrosio; Perisic, Vidal, Calhanoglu, Barella, Dumfries; L. Martinez, Dzeko. All. Inzaghi.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Biraghi, Igor, Milenkovic, Odriozola; Duncan, Torreira, Castrovilli; Ikonè, Piatek, Gonzalez. All. Italiano.