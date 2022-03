Gattuso al posto di Inzaghi durante la sosta: ecco qual è la verità

Spopola sui social una indiscrezione clamorosa: Inzaghi esonerato per far posto a Gattuso

Simone Inzaghi è nel mirino dei tifosi e sotto esame dalla società per nulla contenta dell’involuzione atletica e tecnica della squadra che ha generato una profonda crisi a cui il tecnico non è fin qui riuscito a porre rimedio.

Va detto però che Inzaghi non rischia nulla, ovvero l’esonero di cui invece si è parlato tanto sui social nelle ore passate. Specie su Twitter, dove è cominciata a circolare all’impazzata una indiscrezione clamorosa che parla(va) appunto della scelta da parte dell’Inter di mandare via Inzaghi approfittando della sosta per le Nazionali sostituendolo nientemeno che con Gennaro Gattuso. L’ex tecnico di Milan e Napoli, ma anche della Fiorentina è ancora a spasso dopo il burrascoso divorzio proprio coi viola avvenuto all’inizio dell’estate scorsa.

Calciomercato Inter, esonero Inzaghi e arrivo di Gattuso: fake news

La doppia notizia è comunque priva di alcun fondamento, in sostanza una gigantesca fake news. Il club targato Suning non intende assolutamente esonerare Inzaghi, il quale nonostante tutto (da gennaio ad oggi l’Inter si è sciolta come neve al sole) è ancora in corsa per lo Scudetto e per la conquista della Coppa Italia, e ha raggiunto un traguardo importante come gli ottavi di Champions. A giugno Marotta e Ausilio faranno poi delle vaòlutazioni più approfondite, a bocce ferme, ricordando che l’allenatore ex Lazio ha un altro anno di contratto e tra mite il suo agente ha già abbozzato un discorso per il rinnovo.