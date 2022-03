Osservato speciale in Europa League: l’Inter cala il jolly Gagliardini

L’Europa League potrebbe offrire una chance interessante per il futuro dell’Inter. Occhi su un difensore del Galatasaray: idea di scambio

L’Inter punta anche a rafforzare la difesa, allungando le rotazioni di Simone Inzaghi per la prossima stagione con forze fresche. L’ultima idea per potenziare la retroguardia, al netto dell’eventuale ingresso di un titolare come può essere Bremer, porterebbe a Marcao, difensore brasiliano classe ’96 che sembra aver attirato su di sé le attenzioni di alcuni top club, soprattutto italiani.

Secondo quanto riportato dal quotidiano turco ‘Fanatik’ il brasiliano sarebbe obiettivo di Inter e Napoli, e gli scout nerazzurri lo avrebbero anche osservato nella gara di ritorno di Europa League persa contro il Barcellona in settimana. Il suo cartellino viene valutato dal club turco circa 20 milioni di euro cifra che però la società di Suning non avrebbe certamente intenzione di sborsare per lui. L’idea giusta potrebbe arrivare quindi con la carta Roberto Gagliardini.

Calciomercato Inter, Gagliardini carta per Marcao: osservato speciale nel Galatasaray

Osservatori favorevolmente impressionati da Marcao che ha una forza fisica estremamente esplosiva ed un contratto in scadenza a giugno 2024. Al netto degli eventuali interessi per il calciatore appare però improbabile che l’Inter versi la cifra richiesta dal Galatasaray per lui che pur avendo ottimi mezzi fisici e tecnici non sarebbe una prima scelta.

Per queste ragioni i nerazzurri potrebbero pensarci solo a determinate condizioni e non è da escludere che possano proporre uno scambio con Roberto Gagliardini, centrocampista tutt’altro che centrale nel progetto tecnico attuale e dal contratto in scadenza a giugno 2023. L’ex atalantino piace peraltro in Turchia ed infiamma gli interessi di Fenerbahce e dello stesso Galatasaray. La prossima estate, a 12 mesi dalla scadenza, andrebbe piazzato e potrebbe essere il jolly definitivo.