Lascia Milano gratis: “Ha già svolto le visite mediche”

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza la notizia che dà ormai per completata l’operazione a parametro zero

L’Inter ha fatto al massimo qualche sondaggio, ma mai davvero è stata in corsa – a differenza di quanto sostenuto da qualche insider – per l’acquisto a zero del cartellino. La notizia di queste ore conferma tutto: niente Inter, il suo futuro sarà in Spagna.

Stiamo parlando di Franck Kessie e del suo addio al Milan alla fine di questa stagione ormai certificato. Non, ripetiamo, per emulare il suo ex compagno Calhanoglu che si è trasferito sull’altra sponda dei Navigli, bensì per volare nella Liga. Tutto fatto per il suo passaggio, gratis commissioni (ricche) escluse al suo agente, al Barcellona.

Calciomercato Inter, Kessie via dal Milan gratis: già svolte le visite mediche col Barcellona

Come riporta ‘Sky Sport’, il centrocampista ivoriano “ha già svolto negli scorsi giorni le visite mediche a Lugano per conto del club blaugrana, con cui ha firmato un quadriennale da sette milioni di euro a stagione (per un totale di circa 28 milioni, ndr), bonus compresi facilmente raggiungibili”. E pensare che all’inizio di questa stagione aveva annunciato, in una intervista direttamente dalle Olimpiadi, che avrebbe rinnovato sicuramente coi rossoneri. Così va il calcio, le promesse stanno a zero. A zero, proprio come il Barça chiude l’affare.