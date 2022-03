UFFICIALE: anche Vecino positivo al Covid-19

Inter, Matias Vecino è stato trovato positivo al Covid mentre era in ritiro con la sua Nazionale

Il Covid sta colpendo i sudamericani dell’Inter: dopo Lautaro Martinez che ha doviuto rinunciare alla convocazione in Nazionale perché trovato positivo, anche Matias Vecino che in Nazionale uruguaiana c’era, ha dovuto a sua volta salutare il ritiro, perché trovato positivo anche lui. A confermare il fatto non è stato solo Ovacion, ma soprattutto la Federcalcio uruguaiana con un comunicato ufficiale intorno alle 17.30 italiane.

⚠️ 𝗦𝗶𝘁𝘂𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗽𝗼𝗿 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗-𝟭𝟵 Matías Vecino dio positivo de COVID-19. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/D2vVR5xjA5 — Selección Uruguaya (@Uruguay) March 22, 2022

Il tecnico dell’Uruguay Diego Alonso ha chiamato a sostituire il centrocampista nerazzurro Fabricio Díaz, il capitano della nazionale under 20, per le importanti sfide contro Perù e Cile. In questo momento l’Uruguay si trova in quarta posizione nel girone di qualificazione a 22 punti, che è anche l’ultima utile per l’accesso diretto ai prossimi mondiali in Qatar. A sperare ancora nella qualificazione ci sono proprio il Perù quinto con 19, che andrebbe allo spareggio e il Cile sesto con 17. Matias Vecino, dovrà rimanere isolato nella sua nazione fino a che non si sarà negativizzato. e non potrà quindi rientrare prima in Italia.