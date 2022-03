Intreccio Dybala-Lautaro: 55 milioni dalla Premier

Nuova ipotesi di mercato per l’Inter. I nerazzurri osservano attentamente Dybala e spunta fuori un sorprendente intreccio con Lautaro

Se ne sta parlando tanto nelle ultime ore, ma, arrivati a questo punto, è ormai certo che Paulo Dybala non prolungherà il proprio contratto con la Juventus. Insomma, una notizia tutt’altro che indifferente questa per quanto riguarda l’Inter, essendo che proprio poco tempo fa, l’ad nerazzurro Beppe Marotta aveva fatto presente dell’importanza di dover monitorare qualsiasi pista di mercato.

Dopo 7 anni trascorsi alla corte bianconera, le strade di Paulo Dybala e della Juventus sono pronte a dirsi definitivamente addio. Tralasciando questo, è ormai chiaro che i nerazzurri erano finiti da tempo sulle tracce del talento argentino e non solo. Diversi sono gli osservati speciali per l’attacco in questo momento dai nerazzurri e tra questi, i profili più importanti, ricadono proprio sui nomi dell’ex Palermo e di Gianluca Scamacca. Se il centravanti del Sassuolo resta ora come ora una delle priorità assolute della dirigenza interista, poco ci manca anche per il classe 1993. Ma, nel caso in cui l’attuale numero 21 de ‘La Albiceleste’ dovesse approdare un giorno a Milano, probabilmente, il primo a poter fare le valige, potrebbe essere proprio Lautaro Martinez.

Calciomercato Inter, attacco Lautaro-Dybala scenario del tutto improbabile: attenzione al Liverpool

Le possibilità di vedere un giorno in nerazzurro sia Lautaro che Dybala sono davvero minime e non è un caso che l’ipotesi di poter vedere un giorno la ‘Joya’ a Milano, risieda nel fatto di un’ipotetica cessione dell’ex Racing Club. Proprio a proposito di ciò, a poter finire sulle tracce del classe 1997 potrebbe essere proprio il Liverpool. A testimoniare il tutto, sono state anche le splendide parole rilasciate da Jurgen Klopp alla vigilia del doppio confronto in Champions League, intervista nella quale l’allenatore tedesco non aveva fatto alcun mistero sulle straordinarie doti calcistiche del ‘Toro’. Per questo, non è affatto escluso che i ‘Reds’ possano finire per mettere sul piatto 55 milioni di euro.