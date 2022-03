Il Bayern frena: possibile ritorno in scena dell’Inter

Frenata dell’ultim’ora da parte del Bayern Monaco. L’Inter di Simone Inzaghi valuta un possibile ritorno in scena in chiave mercato

L’Inter non si accontenta e oltre a concentrarsi sul campo, volge già lo sguardo alla prossima stagione. Tanti gli osservati speciali dai nerazzurri sino a questo momento, ma ora, gli attuali campioni d’Italia, provano a mettere le mani su un giocatore che è prossimo all’addio.

Nonostante i nerazzurri abbiano chiuso col botto la scorsa finestra di mercato invernale con l’acquisto di Robin Gosens, la squadra di Simone Inzaghi non è ancora riuscita a ritrovare quella compattezza che l’ha caratterizzata nella prima parte di campionato. Ma, nonostante questo, il tecnico piacentino mette in guardia i suoi e chiede ad Handanovic & compagni di resettare il tutto e di riprendere quanto prima la corsa verso lo scudetto. Qualora non fosse chiaro però, i miglior successi passano anche dall’operato svolto in chiave mercato e su questo Marotta e soci sembrerebbero avere le idee fin troppo chiare (tant’è che si sono già assicurati uno dei futuri prospetti più importanti come Andrè Onana). Ora come ora, qualche ritocco secondo la dirigenza interista andrebbe apportato anche alla retroguardia difensiva e –oltre al già dichiarato obiettivo Bremer– gli attuali campioni d’Italia osservano attentamente anche la situazione che incorre all’estero.

Calciomercato Inter, frenata del Bayern Monaco per Ginter: i nerazzurri valutano il rientro in scena

Negli ultimi mesi, Matthias Ginter e il Bayern Monaco si erano tesi la mano. In tanti davano ormai per cosa fatta il suo passaggio in terra ‘bavarese’, ma preso atto di alcune situazioni, Julian Nagelsmann e i suoi hanno deciso di aspettare almeno per il momento. Diverse le circostanze delle quali la dirigenza tedesca deve tener d’occhio ad ora, a partire dal fatto del mancato rinnovo -dato ormai per certo- da parte di Niklas Sule, il quale saluterà con ogni probabilità il suo attuale club a parametro zero la prossima estate. Piace e non poco Antonio Rudiger al club presieduto da Oliver Kahn. Sul tedesco c’è anche la Juventus, interessata come la Roma pure allo stesso Ginter. Preso atto del perpetuo temporeggiamento da parte del club tedesco, l’Inter di Simone Inzaghi, valuta ora un nuovo ingresso nella trattativa del difensore classe 1994.