Colidio: stiramento all’adduttore per il giovane attaccante in prestito in Argentina

Inter, l’attaccante Facundo Colidio, in prestito al Club Atletico Tigre ha avuto un leggero infortunio e dovrà stare fermo due settimane

L’attaccante ed ex calciatore della Primavera dell’Inter Facundo Colidio, da gennaio è in prestito al Club Atletico Tigre, squadra argentina che sta disputando il gruppo B del campionato sudamericano e, in questo momento, si trova al terzo posto dietro a Estudiantes e Boca Juniors con 12 punti due in meno della coppia di testa dopo 7 giornate. Il giovane giocatore, si è purtroppo infortunato e gli esami a cui si è sottoposto hanno evidenziato uno stiramento all’adduttore della gamba sinistra. Il calciatore, che ha già dovuto saltare alcune partite amichevoli, dovrà rimanere fermo per almeno due settimane e quindi, non disputerà le prossime due gare del torneo contro il Rosario Central, che si trova al 12° posto della classifica e la gara con l’Independiente, che è invece in decima posizione. Due formazioni sulla carta abbordabili per la sua squadra, ma che potevano dargli delle buone possibilità per mostrare le sue qualità.