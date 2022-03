‘Scontro’ col Comune per lo stadio: la decisione di Inter e Milan

Inter e Milan si stringono la mano e sono pronti a prendere insieme una decisione per quanto riguarda lo stadio di loro proprietà

A Milano c’è chiaramente tanto entusiasmo per questo nuovo progetto che deve ancora decollare del tutto. Inter e Milan si sono rispettivamente dette ‘si’ e chiedono a gran voce un nuovo stadio che sia di loro proprietà per i prossimi anni a venire. Tante le linee da tracciare, ma l’idea è ormai stata lanciata.

Filtra ottimismo da ambo le parti. Le due società di maggior rilievo milanesi necessitano a tutti i costi uno stadio di loro proprietà. Se ne parla ormai da un’po’ di tempo a questa parte e -nonostante il progetto ‘Cattedrale’ presentato nello scorso dicembre- tutto ciò che occorre ora, è soltanto un nuovo summit tra entrambe le dirigenze di Inter e Milan, con tanto di presenza del sindaco della cittadina di Milano Beppe Sala. Il motivo del voler ‘snobbare’ il ‘Meazza’? Tutto questo perchè sia la dirigenza con a capo Suning, che quella presieduta da Elliott non si direbbero più pronte a dover fare altri sacrifici economici senza alcuna certezza futura. Stando a quanto riportato oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’idea in rampa di lancio è quella di voler far emergere un intero stadio nella zona di Sesto San Giovanni, tenendo ancora in vita per qualche anno (si parla fino al 2026-2027) ‘La Scala del Calcio’, in modo tale da poter permettere il corretto svolgersi delle prossime Olimpiadi invernali.

Inter, parla il sindaco Sala: “Tutto falso. Avanti col progetto Cattedrale”

Non si parlava da un’po’ di tempo a questa parte a proposito del tema del progetto stadio al quale Inter e Milan stanno facendo fronte, ma, a lanciare la notizia su una possibile svolta verso Sesto San Giovanni, è stata proprio la notizia de ‘La Gazzetta dello Sport’. Stando a quanto riportato dalla seguente testata giornalistica, ambo le società sono pronte a farsi avanti per trovare un eventuale accordo per quanto riguarda uno stadio di loro proprietà nella cittadina di Sesto. A smentire il tutto, ci ha pensato lo stesso sindaco di Milano Beppe Sala, il quale ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto del documento inviato dalle rispettive dirigenze. Il primo cittadino di Milano ha così esordito: “La scorsa settimana mi è stato comunicato da ambo le parti che si sta procedendo con il dossier per il dibattito pubblico e oggi ‘La Gazzetta dello Sport’ se ne esce con questa notizia in riferimento a Sesto San Giovanni. Essendo che parliamo meno di dieci giorni fa e non di sei mesi, voglio pensare che le intenzioni della seguente testata giornalistica siano soltanto quelle di fare ‘titolo’.