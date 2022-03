Serie A, procuratori sempre più preziosi: Juventus davanti ad Inter e Roma

La speciale classifica dei proventi ricavati dai procuratori sportivi nel 2021 squadra per squadra, costi in crescita in Serie A

Sulla base dell’articolo 8 del Regolamento della Federazione che impone una comunicazione chiara e trasparente su tutte le operazioni economico-finanziarie, è stato diramato il bollettino dei proventi ricavati dai procuratori sportivi operanti in Serie A nell’annata 2021.

Nelle loro tasche sono stati versati, dal 1° Gennaio al 31 Dicembre, quasi 174 milioni di euro con una media di 8,7 milioni per squadra. Dato in aumento di almeno 40 milioni di euro (26% in più) rispetto all’anno precedente, a conferma del fatto che le operazioni di mercato (sia acquisti che cessioni) e di rinnovo dei contratti sono state ben più onerose per le casse delle società. Il primato è della Juventus, cui seguono Inter e Roma. Ecco la speciale classifica organizzata dal club maggiormente coinvolto a quello più risparmiatore: