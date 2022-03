Orlando: “Bremer un top player. E’ l’ideale sostituto di de Vrij”

Inter, Angelo Orlando ha dato la sua opinione sul derby d’Italia e dei consigli a Marotta in vista del prossimo mercato estivo

L’ex calciatore dell’Inter Angelo Orlando in nerazzurro dalla stagione 1991/92 al 1995, è stato intervistato da DerbyDerbyDerby.it per dare il suo parere sul derby d’Italia che si giocherà domenica allo Juventus stadium. Queste le sue parole: “Non sarà facile per i nerazzurri, perché la Vecchia Signora è in forma ed è lanciata. La Beneamata non è la favorita numero uno, però l’ampiezza dell’organico, la pone in una condizione privilegiata. Infine, deve vincere, per rimanere aggrappata al treno scudetto”. L’ex calciatore, ha pensato anche al futuro e nello specifico, ai possibili rinforzi del prossimo mercato estivo di cui si parla tanto in primis Dybala e Bremer e ha detto: “Non so se è l’ultima da nemico, però Paulo è un calciatore che ha estro e inventiva. E’ un calciatore al quale non puoi rinunciare e devi prenderlo se vuoi fare il salto di qualità. Gleison, invece, è un top player in rampa di lancio. Se De Vrij partisse, sarebbe l’ideale come sostituto”.