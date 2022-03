Bologna-Inter: UFFICIALE la data del recupero

La gara tra Bologna e Inter dello scorso 6 gennaio era stata rinviata vista l’assenza della squadra di Mihajlovic, bloccata dall’ASL locale

E’ stata ufficializzata la data del recupero di Bologna-Inter, gara dello scorso 6 gennaio non giocatasi perché l’Asl locale aveva impedito alla squadra di Mihajlovic di scendere in campo considerate le diverse positività al Covid-19.

Il match in programma allo stadio ‘Dall’Ara’ si giocherà fra un mese, per la precisione mercoledì 27 aprile. L’orario verrà comunicato più avanti. Vediamo se potrà essere per l’Inter ancora una gara importante in ottica Scudetto.