“Incontro per Dybala”: triplo addio per l’arrivo a zero dell’argentino

‘Tuttosport’ avvicina Paulo Dybala all’Inter. Tre addii per far posto all’argentino scaricato dalla Juventus

Paulo Dybala si avvicina all’Inter, stando almeno a ‘Tuttosport’ che parla stamane di un incontro segreto, che segreto non è più tra l’agente dell’argentino scaricato dalla Juve, ovvero Jorge Antun e i dirigentini interisti Beppe Marotta e Piero Ausilio.

Tramite il suo procuratore, Dybala ha dato piena disponibilità a trasferirsi nel club nerazzurro, convinto che col passare del tempo le pretese economiche del calciatore e del suo rappresentante possano abbassarsi e non di poco. Atletico Madrid e società inglesi sono in corsa, ma al momento non si registra alcuna offerta concreta per ‘La Joya’ che domenica l’Inter affronterà da avversaria forse per l’ultima volta.

Calciomercato Inter, ‘sacrificio’ Lautaro per Dybala

Stando al quotidiano torinese, il ‘piano’ di Marotta (come noto, grande estimatore dell’argentino) e Ausilio per mettere le mani su Dybala prevede le partenze di Vidal e Sanchez e, soprattutto, la cessione di Lautaro che solo alcuni mesi fa ha rinnovato il contratto fino a giugno 2026. Il classe ’97 è valutato circa 80 milioni, ma verosimilmente potrebbe partire anche di fronte a una proposta da 60. Simeone lo vuole all’Atletico.