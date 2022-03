Pellissier: “Attenta Inter, Dybala vorrà dimostrare ulteriormente quanto vale”

Inter, Sergio Pellissier ha voluto mettere in guardia la squadra di Simone Inzaghi in vista della gara con la Juventus

L’attaccante Sergio Pellissier, in questo momento sta svolgendo il ruolo di direttore sportivo del Rovigo e di attaccante alla Clivense in terza categoria, anche se non ha ancora nessuna presenza al suo attivo, è stato intervistato da Sky Sport. In vista del derby d’Italia il calciatore non ha minimamente nascosto il suo pensiero poco positivo sulle possibilità della Juventus di arrivare dal quarto al primo posto in classifica. Inoltre ha voluto dare un avvertimento alla squadra di Simone Inzaghi parlando di Paulo Dybala che, non solo potrebbe essere alla sua ultima sfida contro i nerazzurri in maglia bianconera, ma potrebbe addirittura tornare all’Allianz Stadium la prossima stagione con la squadra meneghina da nemico. Questo il suo pensiero: “Non è facile quando perdi la fiducia di una società che ha deciso di non puntare più su di te. Detto questo, come fanno tutti i campioni, vorrà dimostrare ulteriormente quanto vale: ecco perché per me sarà ancora più carico“.