Juventus-Inter, la mossa di Allegri per arginare Brozovic

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, prepara la strategia per arginare il gioco del playmaker croato Brozovic

In seguito all’infortunio al polpaccio rimediato nel corso della gara di Champions League contro il Liverpool, Marcelo Brozovic ha lavorato sodo per poter ritrovare uno stato di forma ottimale in vista dell’imminente incontro di campionato contro la Juventus.

Il centrocampista nerazzurro, fulcro del gioco di raccordo tra difesa ed attacco negli schemi di Inzaghi, dovrebbe con ogni probabilità tornare titolare. Per questo motivo, in via preventiva, l’avversario Allegri sta già studiando le mosse per poterlo arginare a dovere, così da evitare di subire il suo giropalla da capogiro. Qualsiasi sia l’impostazione tattica pensata dal tecnico bianconero, uno dei suoi centrocampisti dovrebbe essere imputato al duro compito di una marcatura asfissiante. La scelta potrebbe ricadere sul collega di reparto Locatelli, miglior indiziato, affiancato sulla mediana da Arthur e Rabiot.