Juventus-Inter, probabili formazioni: Brozovic di rientro, D’Ambrosio favorito su de Vrij

Le probabili scelte dei due tecnici a poche ore dal calcio d’inizio di Juventus-Inter, match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A

L’attesa è ormai finita. Non resta che far compiere alla giornata il suo ciclo naturale sino all’imbrunire, quando a partire dalle 20:45 Juventus ed Inter si daranno intensa battaglia a poche giornate dal termine del campionato.

Nella speciale cornice del derby d’Italia, l’ennesimo della stagione dopo andata e Supercoppa, la Juventus punta ad allungare la striscia di risultati utili consecutivi rivendicando i confronti precedenti. L’Inter, al contrario, è costretta a cogliere l’occasione per il rilancio. Da un lato, il tecnico Allegri dovrebbe confermare la sua migliore formazione impostata sul canonico 4-4-2 o un 4-2-3-1 sfoggiando Zakaria in coppia con Locatelli nel cerchio di centrocampo ed il duo Vlahovic–Dybala in avanti (con Morata in aggiunta nel secondo caso). Quanto ad Inzaghi, il rientro di Brozovic è una manna dal cielo che permette di non rompere gli squilibri interni. Al riposo dovrebbe rimanere soltanto de Vrij, al posto del quale è indicato D’Ambrosio sulla destra con Skriniar che slitta al centro.

Juventus-Inter, possibile 4-4-2 contro affermato 3-5-2

A seguire le probabili formazioni scelte da Allegri ed Inzaghi per Juventus-Inter di questa sera.

JUVENTUS (4-2-2 o 4-2-3-1): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic. Allenatore: Allegri.

(Al posto di Morata probabile spazio a Rabiot sulla sinistra, oppure Morata per Dybala in coppia con Vlahovic)

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. Allenatore: Inzaghi.