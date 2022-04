Serie A, la Juventus frena la rincorsa: torna il duello a tre a poche giornate dalla fine

Con la sconfitta della Juventus, le tre pretendenti al titolo Milan, Napoli ed Inter sono di nuovo racchiuse in un fazzoletto di punti: questi i prossimi impegni

Archiviato il risultato di 0-1 tra Juventus e Inter nella ricca cornice dell’Allianz Stadium di Torino, i bianconeri (59 punti) vedono un arresto improvviso della loro rincorsa alla vetta della classifica di Serie A occupata pari merito da Milan e Napoli (66).

L’Inter, al contrario, può tornare a sorridere dopo un lungo periodo insoddisfacente soprattutto sotto il piano prestazionale, riagganciando a tre punti le due rivali (63). A sole sette giornate dalla fine (senza considerare il posticipo di questa sera del Milan e il recupero Bologna-Inter), la corsa alla vittoria finale torna ad essere a tre come lo è stata per buona parte della stagione. Proprio sul fronte del calendario, ciascuna delle pretendenti dovrà affrontare almeno un’altra ostica avversaria prima della fine dei giochi. Fronte Milan, da tenere sotto osservazione le sfide contro Lazio ed Atalanta. I partenopei, invece, hanno in programma Fiorentina e Roma. Infine, sarà proprio la formazione di Mourinho a poter impensierire il percorso dei nerazzurri, leggermente favoriti nel pronostico finale.

Calendario Serie A: le ultime sette giornate per Milan, Napoli ed Inter

A seguire, in ordine cronologico, i prossimi sette (otto per l’Inter, ndr) impegni di campionato prima della chiusura. Con la dicitura ‘TBD’ si intendono tutte quelle gare senza ancora un orario definito entro il weekend di appartenenza (dall’inglese ‘to be defined’). In maiuscolo le partite fuori casa.

32esima giornata

Inter-Verona, 9 aprile alle ore 18:00

Napoli-Fiorentina, 10 aprile alle ore 15:00

Torino-MILAN, 10 aprile alle ore 20:45

33esima giornata

Spezia-INTER, 15 aprile alle ore 19:00

Milan-Genoa, 15 aprile alle ore 21:00

Napoli-Roma, 18 aprile alle ore 19:00

34esima giornata (23-24 aprile)

Inter-Roma, TBD

Lazio-MILAN, TBD

Empoli-NAPOLI, TBD

/ Recupero 20esima giornata /

Bologna-INTER, 27 aprile, TBD

35esima giornata (30 aprile – 1 maggio)

Milan-Fiorentina, TBD

Napoli-Sassuolo, TBD

Udinese-Inter, TBD

36esima giornata (7-8 maggio)

Verona-MILAN, TBD

Inter-Empoli, TBD

Torino-NAPOLI, TBD

37esima giornata (14-15 maggio)

Cagliari-INTER, TBD

Milan-Atalanata, TBD

Napoli-Genoa, TBD

38esima giornata (21-22 maggio)