Operazione da 120 milioni di euro: ha già scelto l’Inter

In una operazione colossale che coinvolgerebbe il Napoli, i partenopei intenderebbero mettere le mani su un calciatore già promesso all’Inter

I top club di Serie A ed europei iniziano a muovere le proprie pedine in vista della sessione estiva di calciomercato che non soltanto vedrà protagonisti volti inediti ma anche chi un trasferimento lo ha già vissuto.

È il caso del Napoli che avrebbe ascoltato le intenzioni di Manchester United e Newcastle, interessati ad accaparrarsi le prestazioni sportive del centravanti Osimhen prelevato dal Lille appena un paio di anni fa. Per poter trovare un accordo, tuttavia, servirebbero almeno 120 milioni di euro. Nel caso in cui questo trasferimento dovesse realmente avvenire, il club partenopeo avrebbe intenzione di reinvestire parte del proprio bottino in Scamacca. Il calciatore, tuttavia, è da tempo obiettivo dell’Inter a cui sarebbe promesso proprio per la prossima estate.

Calciomercato, sfregio del Napoli all’Inter per Scamacca

L’idea che starebbe balenando in testa ai dirigenti del Napoli rovinerebbe del tutto i piani dell’Inter. Il giovane centravanti Scamacca avrebbe persino un accordo di massima coi nerazzurri, ma in quella circostanza i partenopei avrebbero dalla loro parte delle finanze in salute. Difficile che questo possa accadere, ma nel calcio mai direi mai.