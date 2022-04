Handanovic: “La parata sul tiro di Zakaria magari è sfuggita a voi, a me no”

Inter, il portiere Samir Handanovic ha voluto far notare la sua parata sul tiro di Zakaria terminato sul palo

“Date a Cesare quel che è di Cesare e date a Dio quello che è di Dio” diceva Nostro Signore più di 2000 anni fa. Senza scomodare il Padreterno, lo stesso discorso lo ha fatto il portiere dell’Inter Samir Handanovic dopo la gara con la Juventus, il quale ha voluto far notare che il tiro di Denis Zakaria terminato sul palo e non in rete, è stato dovuto anche alla sua deviazione che a molti è sfuggita. L’estremo difensore, nuovamente accusato di una mezza papera per una goffa uscita su cross di Cuadrado, con il pallone che forse toccato da Chiellini è finito sulla traversa, ha voluto far notare che, nonostante tutto, sa ancora fare qualche bella parata, malgrado certi commenti e giudizi sulle sue prestazioni non positivi. Queste le sue parole a Sport Mediaset, in merito a questa situazione: “Magari è sfuggita a voi, a me no. Ogni giocatore per vincere queste partite qua deve dare qualcosa“.