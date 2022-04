Duello con la Juve per uno scuola Milan: l’Inter ha un vantaggio

La sfida infinita con la Juventus si sposta come spesso capita anche dal campo al mercato. Un giovane talento italiano potrebbe rappresentare l’oggetto della contesa

Sfida infinita quella tra Inter e Juventus, che spesso si sposta anche in sede di calciomercato. In campo nerazzurri e bianconeri sono acerrime rivali, come testimoniato anche dalla classifica questo campionato di Serie A e dalla finalissima di Supercoppa vinta dalla truppa di Inzaghi, ma al di fuori del terreno di gioco le cose non vanno troppo diversamente. Spesso capita di vedere le due contendenti attirate dallo stesso calciatore, e quindi pronte a sfidarsi per aggiudicarsi un nuovo acquisto.

La stessa battaglia potrebbe prendere piede la prossima estate su un giovane talento italiano che sta vivendo una buona stagione a livello personale. Si tratta di Raoul Bellanova, esterno destro a tutta fascia del Cagliari e della Nazionale under 21, lanciato con continuità da Mazzarri.

Calciomercato Inter, sfida alla Juventus per Bellanova: quotazione e ‘assist’

Juventus particolarmente interessata a Bellanova, ma occhio anche all’Inter in ottica futura per il terzino destro scuola Milan che si sta imponendo a Cagliari con grande continuità. Il classe 2000 ha infatti ottima gamba, velocità e tecnica in corsa, in grado di fare bene entrambe le fasi di gioco e di giocare agilmente sia in una difesa a quattro, che da laterale a tutta fascia con una difesa a tre alle spalle.

L’Inter vanta eccellenti rapporti con l’entourage del ragazzo, lo stesso di Bremer, altro grande obiettivo per l’estate. Il Cagliari vuole 10-12 milioni di euro per Bellanova, al quale i nerazzurri potrebbero pensare soprattutto per un eventuale post Dumfries, ambito in Germania e Inghilterra.