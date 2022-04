Su Inzaghi e Mou ancora l’ombra di Conte, affare concluso

Il piano del Tottenham che ha permesso a Conte di superare la concorrenza di Inter e Roma sul giovane talento della Championship

Con uno sguardo previdente in ottica mercato, il Tottenham ha iniziato ad investire energie e denaro in tutte quelle operazioni che potrebbero fruttare in vantaggi sul campo e al di fuori di esso.

Ad essere entrato nelle grazie di Conte per via della eccezionale stagione tenuta in Championship con la maglia del Nottingham Forest, in prestito dal Middlesbrough, il giovane talento Djed Spence potrebbe presto fare i bagagli per Londra. L’operazione sembra infatti vicinissima alla chiusura per circa 15 milioni di euro, scalzando non soltanto la concorrenza dell’Arsenal ma anche di Inter e Roma che, rispettivamente, avevano osservato da vicino le sue prestazioni. Un’ombra, quella di Conte, che continua ad aleggiare minacciosa sul cielo del calcio di Serie A.

Gallagher e Spence, i due gioielli della corona

Già lo scorso mese, negli stadi di Premier League e Championship, erano stati avvistati osservatori nerazzurri per monitorare sia l’esterno Spence che il centrocampista Gallagher in forze al Crystal Palace, in prestito dal Chelsea. Stando alle ultime novità, tuttavia, l’osservazione si è limitata a rimanere tale. Difficile che un club come l’Inter possa mettere le mani su uno di loro senza passare prima dalla concorrenza delle rivali inglesi.