Non solo Frattesi, arriva il centrocampista goleador: cash e scambio in Serie A

L’Inter in vista della prossima stagione osserva attentamente il mercato di Serie A per potenziare il centrocampo. Oltre a Frattesi non perde quota Barak: idea di scambio

Cambierà certamente volto il centrocampo dell’Inter in vista della prossima stagione. Le uscite non mancheranno, esattamente come le possibili entrate atte a potenziare un reparto che ha la più grande certezza rappresentata da Marcelo Brozovic che ha recentemente rinnovato. Per la mediana del domani Marotta e soci lavorano su diversi profili, anche con caratteristiche differenti.

Il nome principe è quello di Davide Frattesi che sta facendo molto bene al Sassuolo, e che da diverso tempo è finito nelle mire dell’Inter soprattutto nell’ottica di eventuale alternativa a Barella. Per il centrocampo però il club meneghino osserva anche altri profili, anche con caratteristiche differenti e maggiormente offensive come Antonin Barak.

Calciomercato Inter, oltre a Frattesi vivo anche Barak: scambio con Satriano

Nello specifico l’idea Barak stuzzica molto la dirigenza dell’Inter, che sta monitorando la crescita enorme del calciatore ceco. Col Verona i rapporti sono eccellenti, e il club meneghino potrebbe avere in un giovane l’arma giusta per alleviare le richieste scaligere. L’Inter infatti può anche provarci con un’offerta da 10 milioni di euro più il cartellino di Martin Satriano che tanto bene sta facendo in Francia in prestito.

L’uruguagio sarebbe erede di Simeone ma il Verona preferirebbe 20 milioni cash per Barak che sta vivendo un’annata straordinaria. Il centrocampista offensivo ceco ha infatti messo a referto ben 10 gol e 4 assist, confermandosi tra i migliori in assoluto in Serie A anche nell’area di rigore avversaria.