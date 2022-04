Probabili formazioni Inter-Verona: Correa dal 1′. Sale Dimarco. Le scelte di Inzaghi

Le probabili formazioni che i due tecnici di Inter ed Hellas Verona manderanno in campo per la 32esima di Serie A

Simone Inzaghi e i suoi ritornano finalmente sulle ali dell’entusiasmo, ma ciò non basta loro a poter garantire a lungo la posizione del terzo posto, in quanto la rincorsa allo scudetto è ancora lunga. Nella giornata di oggi si affronteranno Inter ed Hellas Verona, gara valida per la 13esima giornata di ritorno.

Diversi dubbi di giornata per entrambi i tecnici, a partire proprio da Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino pensa al ritorno di Stefan de Vrij dal 1′ al centro della difesa. Dovrebbe essere lo stesso centrale olandese ad affiancare Skriniar e Dimarco (al momento in pole su Bastoni). In porta -qualora ce ne fosse bisogno di sottolinearlo- fiducia ancora una volta al capitano Samir Handanovic. Centrocampo che resta invariato da quello visto l’ultima volta a Torino contro la Juve. Sull’out di sinistra Perisic va verso la riconferma da titolare (a discapito di Gosens) mentre i tre interni di centrocampo restano intocCabili; parliamo di Barella, Calhanoglu e Brozovic. Dumfries ora come ora resta il favorito su Darmian, ma occhio alla sorpresa che riguarda l’attacco: ad affiancare un insostituibile Edin Dzeko, toccherà questa volta a Joaquìn Correa (autore di una splendida doppietta nel match d’andata). Sorride invece Igor Tudor, il quale riabbraccia Barak dal primo minuto effettivo di gioco e si appresta a virare verso la conferma dell’undici sceso in campo nell’ultima gara casalinga contro il Genoa.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-VERONA

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Sanchez. All: S. Inzaghi.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All: I.Tudor.

ARBITRO: Marinelli della sez. di Tivoli