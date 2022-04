Thiago Motta: “Inter pronta a riconfermarsi Campione d’Italia, noi lottiamo per la salvezza”

Le parole del tecnico dello Spezia, Thiago Motta, a due giorni dal calcio d’inizio della trentatreesima giornata del campionato di Serie A contro l’Inter

Thiago Motta, ex calciatore della rosa del triplete di Mourinho, ora allenatore dello Spezia, ha espresso in conferenza stampa tutto il proprio orgoglio per aver dapprima vestito la maglia di un club tanto importante come l’Inter e poi essersi imbattuto in un’avventura nuova alla guida della piccola realtà ligure.

“Affronteremo l’Inter col rispetto che abbiamo riservato a tutte le altre squadre” afferma Motta. “Sappiamo inoltre che si tratta dei Campioni d’Italia e che hanno tutte le carte in regola per riconfermarsi tali anche quest’anno. Il mio periodo in nerazzurro l’ho vissuto al massimo delle mie possibilità e sto facendo lo stesso adesso, qui. Mi sento fortunato e colgo ogni attimo positivo, sia dentro che fuori dal campo.”

Il tecnico dello Spezia: “Contro la Juve hanno ritrovato il morale”

Poi non lascia spazio a dubbi, per lui non c’è storia: “La vittoria ottenuta contro la Juventus ha dato loro carica morale di cui avevano bisogno, per cui ci aspetteremo l’Inter migliore. Sono in forma”.

“Ogni partita è una storia a sé, da pensare di volta in volta.”, dice Motta. “Il mio pensiero si applica anche alla nostra corsa salvezza, un obiettivo ancora non raggiunto. Ogni risultato utile da qui alla fine non può che essere un vantaggio”, conclude.