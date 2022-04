Colpo Inter a centrocampo: “E’ perfetto per Inzaghi”

Arrivano nuove indiscrezioni a proposito di un affare che porterebbe una vecchia conoscenza del nostro campionato a poter vestire la maglia dell’Inter

Intervistato ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, Angelo Gregucci non ha fatto alcun mistero sulla vicenda e ha potuto dunque parlare a proposito di un tema particolare.

Tante le domande dalle quali l’ex vice allenatore di Mancini (quando ancora allo Zenit) si è ritrovato sommerso ed è stato così che ha quindi deciso di aprire le danze: “Sarebbe un gran bel colpo per i nerazzurri poter vedere Paredes all’Inter. Parliamo di un giocatore che si è comunque formato qui e che conosce perfettamente la nostra Serie A. Rispetto a quando militava nella Roma è cresciuto tantissimo. Dopo aver passato due anni qui con me in Russia e tenendo anche presente che viene da ben tre anni in cui gioca a Parigi, credo che ora abbia anche acquisito quella maturità che gli ha permesso di poter fare il passo in avanti anche in Europa”. Queste le prime dichiarazioni rilasciate da parte del tecnico, il quale ha praticamente accostato il classe 1994 agli attuali campioni d’Italia e ha poi così concluso: “Facendo un paragone approssimativo rispetto a Brozovic, credo che siano entrambi dotati di un’ottima visione di gioco e li reputo perfettamente in grado di potersi caricare la squadra sulle spalle quando serve. Hanno grande leadership. Leandro lo reputo perfetto per Inzaghi“.