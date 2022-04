DIRETTA Serie A LIVE, Spezia-Inter | Segui la cronaca in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta lo Spezia di Thiago Motta nella trentatreesima giornata di Serie A. La cronaca Live del match in Diretta

L’Inter è di scena sul campo dello Spezia nel primo anticipo del venerdì che apre la trentatreesima giornata del campionato di Serie A, quattordicesimo turno del girone di ritorno, in una sfida tra due squadre reduci da due partite senza subire gol.

Da un lato i nerazzurri campioni d’Italia di Simone Inzaghi vogliono centrare la terza vittoria di fila dopo quelle contro la Juventus e il Verona per tornare almeno momentaneamente in testa alla classifica e mettere pressione al Milan impegnato stasera col Genoa. Dall’altro i bianconeri del grande ex Thiago Motta vanno a caccia degli ultimi punti necessari a certificare la seconda storica salvezza consecutiva. All’andata l’Inter si impose con il risultato di 2-0. Interlive.it vi offre la sfida del Picco in tempo reale.