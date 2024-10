Inter, 9 milioni in più per Bisseck: Pavard va controcorrente

Una curiosa statistica basata su dati ufficiali incorona il tedesco e inchioda il francese: notizia dai due volti per l’Inter

Come triplicare il proprio valore di mercato dal proprio arrivo in Italia. Come confermare, dopo l’impegnativa stagione da esordiente, col difficile compito di trovare spazio in una difesa ormai collaudata, le alte aspettative riposte nei suoi confronti. E certificate dal persistente interesse di tanti top club europei.

È davvero una bella favola quella di Yann Aurel Bisseck, il difensore tedesco arrivato a Milano nell’estate del 2023 per soli 7 milioni dall’Aarhus. Dopo le ovvie difficoltà di adattamento, il giocatore di origini camerunesi ha imposto non soltanto la sua straripante fisicità, ma ha lavorato anche sulla concentrazione e l’attenzione tattica.

Nonostante l’avvio di annata per l’Inter non sia stata eccezionale in termini di solidità difensiva- in questo senso però il clean sheet di Roma è un ottimo segnale – il teutonico si è contraddistinto per ottime prestazioni, con la sola sbavatura, dovuta alla grande stanchezza. del rigore provocato a Marassi. Quello che ha tolto di fatto due punti alla Beneamata.

Che la stagione di Bisseck sia rimarchevole è confermato anche dall’autorevole fonte di Transfermarkt.it, che ha stilato una classifica provvisoria sulle variazioni nel valore di mercato di tutti i giocatori di Serie A da inizio campionato.

Bisseck, impennata record: Pavard delude

Seguendo le valutazioni del famoso portale che, oltre a raccontare le carriere dei calciatori, riporta il loro valore aggiornato alle ultime valutazioni, si nota come l’ex Colonia è ottavo, tra i calciatori di Serie A, nella classifica che tiene conto dei profili che più hanno incrementato il costo nominale del cartellino da inizio campionato.

Ora Bisseck vale 25 milioni, ben 18 milioni in più di quanto sia stato pagato dall’Inter oltre un anno fa e comunque con un incremento di 9 milioni dallo scorso agosto. Per un calciatore già corteggiato dalle big d’Europa – e sul quale i nerazzurri, volendo, potrebbero realizzare una succosa plusvalenza – una soddisfazione non da poco, considerando che è ottavo nella Top Ten dei giocatori più migliorati in Italia da questo punto di vista.

Chi invece mastica amaro è Benjamin Pavard, l’esperto difensore francese che talvolta si esprime al di sotto delle acclarate capacità di difensore e/o di centrale di spinta. L’ex Bayern Monaco, complice anche la non più giovanissima età, è decimo nella graduatoria inversa, quella che tiene conto dei giocatori più deprezzati. 45 milioni è comunque ancora, nonostante una diminuzione di 5 milioni, il valore di mercato dell’esperto transalpino.