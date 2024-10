Asllani addio, l’Inter vuole la nuova stella della Serie A

Beppe Marotta punta il prodigio della Serie A: ecco l’idea per rimpiazzare Asllani nel 2025, tutti i dettagli

Una gara complicata quella contro la Roma, sbloccata solo dal ritorno al gol di Lautaro. Il capitano ha trascinato i suoi verso la vittoria ed ora i nerazzurri si ritrovano nuovamente a due punti dal Napoli di Conte. Dal campo al calciomercato il passo è breve, a tal proposito c’è una questione che la dirigenza dovrà presto affrontare.

Simone Inzaghi sembra ormai aver fatto le sue scelte. Tra le priorità dell’allenatore piacentino, in chiave soprattutto futura, non rientrerebbe Kristjan Asllani. Non più. Il nazionale albanese, sul quale l’Inter ha investito tempo e denaro (circa 15 milioni di euro), avrebbe deluso Inzaghi, il quale fino ad ora non ha quasi mai rinunciato a Calhanoglu, relegando in panchina il classe 2002, out con la Roma per una contusione al ginocchio. 162′ in campo e 6 apparizioni complessive, senza né reti né assist vincenti. Troppo poco per continuare a sperare in un ruolo da protagonista con addosso la maglia nerazzurra.

Nonostante il contratto appena rinnovato fino al 30 giugno 2028, Asllani potrebbe finire per salutare la Milano nerazzurra al termine dell’attuale stagione. Difficile pensare ad una separazione anticipata già nel mese di gennaio. Ma per giugno, davanti ad un’offerta adeguata, la dirigenza di Viale della Liberazione non si opporrebbe all’idea di vendere il 22enne albanese per puntare su altri profili.

A riguardo c’è un nome che stuzzica non poco Beppe Marotta, e che in Serie A – e non solo… – ha già conquistato tutti, grazie a giocate di grande qualità che potrebbero portarlo a fare presto il grande salto.

Inter, Asllani non convince: avanza Bernabé

Fuori Asllani, dentro Adriàn Bernabé. Il gioiello del Parma ha lasciato tutti a bocca aperta in questo primo scorcio di stagione, con prestazioni di alto livello agli ordini di Fabio Pecchia. Una titolarità assoluta che lo ha messo in luce in queste 8 giornate di Serie A.

23 anni, spagnolo, Bernabé è cresciuto nella Cantera del Barcellona prima di trasferirsi – senza troppa fortuna – al Manchester City. Proprio dai ‘Citizens’ il club ducale lo ha prelevato a titolo gratuito nel luglio 2021.

Una crescita costante, con l’ultima annata in Serie B coincisa con la promozione del Parma in A, nella quale il centrocampista ha mostrato sprazzi di un talento cristallino. Ed il grande salto non ha fatto altro che esaltare le doti del classe 2001, finito sulla lista della dirigenza nerazzurra.

Un colpo giovane, di talento e prospettiva che convince appieno anche Oaktree, in vista di una ristrutturazione profonda della rosa nerazzurra. Costo del cartellino 15 milioni di euro circa, cifra che la dirigenza di Viale della Liberazione punterebbe a ricavare dalla partenza di Asllani. In questo modo Bernabé potrebbe crescere al fianco di Calhanoglu e Barella, maturare e rappresentare in un futuro non troppo lontano uno dei prossimi pilastri dell’Inter. Lo stipendio dello spagnolo, al momento, non supera gli 800mila euro annui.