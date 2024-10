Follia di mercato: De Paul all’Inter per il (semi) titolare di Inzaghi

Il centrocampista argentino potrebbe tornare in Serie A dietro un’operazione di scambio con un calciatore alle dipendenze di Inzaghi, è seguito con attenzione da Simeone per rinvigorire la mediana dell’Atletico

Sono trascorsi anni dal suo addio al calcio italiano eppure il ricordo di Rodrigo De Paul con la maglia dell’Udinese è ancora piuttosto dolce. L’ex friulano adottivo era stato già a quel tempo preso nelle grazie di Inter e Juventus, quest’ultima verso la quale sembrava esser proiettato prima di firmare in via definitiva un contratto nuovo di zecca con l’Atletico Madrid del connazionale Diego Simeone.

La mano del ‘Cholo’ si è sentita eccome ed è stata salvifica, per certi versi, di un reparto mediano pressoché morente. Con De Paul la manovra è tornata vibrante, le sue qualità sono del tutto emerse e sono andate incontro ad attenta limatura. Sino a diventare anche un punto cardine, inamovibile del reparto della Nazionale Argentina vincitrice di Mondiale e Copa America nel biennio più scintillante della sua storia recente.

Ora però è tempo che l’Atletico faccia i conti con nuove consapevolezze. Simeone avrebbe tutto l’interesse a svecchiare la rosa in un processo del tutto fisiologico attraverso cui è passata anche l’Inter e potrebbe farlo proprio a partire dal dire addio ai suoi senatori.

De Paul per Frattesi, il nerazzurro piace a Simeone ma l’affare non conviene all’Inter

Fermo lasciando che la presenza di De Paul negli schemi dei ‘Colchoneros’ sia reputata ancora importante, non si esclude che possa divenire una pedina essenziale – dall’altro dei suoi 31 anni – per uno scambio con un calciatore più giovane che piace moltissimo a Simeone.

Trattasi del nerazzurro Davide Frattesi, in un momento di grande spolvero soprattutto con gli Azzurri di Luciano Spalletti. Come noto, il centrocampista romano sogna di poter vivere il campo con maggiore frequenza rispetto a quanto stia facendo sotto la guida di Simone Inzaghi, per il quale è ancora una sorta di mezzo-titolare da alternare al solito Nicolò Barella. Se non dovessero arrivare nuove pressioni dalla Roma la prossima estate, è possibile che l’Atletico Madrid faccia le proprie valutazioni.

Ciononostante, l’Inter preferirebbe vendere il cartellino di Frattesi per ricavare somme cash e non intavolare trattative di scambio con calciatori over-30, secondo politiche aziendali ben precise. Seguendo a logica questa linea operativa, dunque, l’opzione De Paul resterebbe da archiviare. Tenendo altresì in considerazione, oltre al fattore anagrafico, che i costi di gestione del contratto dell’argentino sarebbero piuttosto alti per le casse nerazzurre in questo momento.