Probabili formazioni Spezia-Inter: Inzaghi fa turnover in ottica derby

Le probabili formazioni della sfida tra Spezia e Inter in programma stasera al ‘Picco’ e valevole per la 33esima giornata di Serie A

Stasera al ‘Picco’, contro lo Spezia dell’ex Thiago Motta, l’Inter cercherà di conquistare la terza vittoria consecutiva in campionato. Coi tre punti, Handanovic e compagni si riprenderebbero la vetta della classifica in attesa di Milan-Genoa di scena alle 21.

Inzaghi farà un po’ di turnover in vista del derby coi rossoneri di martedì valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. In difesa Skriniar agirà al centro della difesa visto che de Vrij, che ha appena recuperato dall’affaticamento, verrà mandato in panchina. Ai lati dello slovacco, D’Ambrosio e probabilmente ancora Dimarco che vorrebbe dire nuova esclusione dall’undici di partenza di Bastoni.

Rispetto alla gara col Verona, il tecnico è invece intenzionato a cambiare tutti e due gli esterni: a destra Darmian a scapito di Dumfries, a sinistra Gosens (per lui sarebbe la prima da titolare) al posto di Perisic festeggiato in ritiro dai compagni poiché diventato papà per la terza volta. Davanti il tandem argentino: Correa con Lautaro, al rientro dalla squalifica. Dzeko partirà quindi dalla panchina. Sponda ligure, Motta dovrebbe schierare i suoi col 4-3-3: in attacco i certi di una maglia da titolare sono Gyasi e l’altro ex Manaj. Il terzo posto se lo giocano Agudelo, favorito, e Verde. Arbitro dell’incontro Maresca di Napoli.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-INTER

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolau, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Agudelo, Manaj, Gyasi. All.: Thiago Motta

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Correa. All.: Inzaghi

ARBITRO: Maresca di Napoli