Lautaro, Dzeko, Correa e Sanchez: nessuno in serie A ha un attacco così forte

Inter, secondo la Gazzetta dello Sport il gruppo di attaccanti a disposizione di Simone Inzaghi sono globalmente i migliori della serie A

La Gazzetta dello Sport, ha voluto analizzare i reparti offensivi della squadre di serie A e si è resa conto di una cosa che comunque, già la classifica e le statistiche mettevano in chiara evidenza. Il noto quotidiano, ha sentenziato che nella rosa della squadra di Simone Inzaghi è presente il miglior gruppo di attaccanti della nostra serie A. Il giornale ha spiegato che nella gara contro lo Spezia, il tecnico dell’Inter ha schierato inizialmente la coppia Correa-Dzeko, mentre tutti si aspettavano che il bosniaco sarebbe stato affiancato dall’altro attaccante argentino Lautaro Martinez. Dopo 60 minuti l’allenatore nerazzurro ha deciso di sostituire entrambe le sue punte, inserendo Alexis Sanchez e appunto il ‘Toro’ che probabilmente inferocito per l’esclusione iniziale, un po’ come l’animale a cui viene paragonato quando vede il drappo rosso, è entrato in campo con la giusta determinazione segnando un gol e fornendo l’assist per la terza rete al cileno. Nelle tre squadre in lotta per il titolo, nessuna ha quattro attaccanti del livello di quelli che giocano nella formazione nerazzurra, ha sentenziato la rosea.