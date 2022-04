Paredes costa caro: soldi e scambio per un titolare dell’Inter

Tra gli obiettivi principali dell’Inter per la prossima estate c’è quanto meno un vice Brozovic d’esperienza. Leandro Paredes è tra gli obiettivi possibili e sullo sfondo spunta uno scambio

A volte ritornano. Le vie del calciomercato sono infatti infinite e l’Inter nei giorni scorsi è stata accostata nuovamente ad un vecchio pallino, spesso e volentieri avvicinato ai nerazzurri e ad un eventuale ritorno in Serie A. Si tratta di Leandro Paredes, centrocampista del Paris Saint Germain che potrebbe anche essere arrivato alle battute conclusive della sua avventura all’ombra della Torre Eiffel. L’ex Roma vorrebbe tornare in Italia ed anche il contratto in scadenza nel 2023 può favorire le operazioni in uscita, con i nerazzurri interessati.

L’Inter infatti sulla propria lista per il mercato estivo, tra le priorità ha l’acquisto di un vice Brozovic che è ampiamente mancato quest’anno nelle rotazioni di Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, piace Paredes ma può costare caro: idea di scambio con Skriniar

Proprio nell’ottica di rimpolpare la zona centrale del campo con qualità, quantità ed esperienza internazionale, l’Inter potrebbe riaccendere la pista Paredes. Nel caso specifico col PSG si potrebbe aprire presto un dialogo con Leonardo che dal canto suo ammira molto Milan Skriniar, difensore centrale slovacco che farebbe al caso del Paris.

In questo senso chissà che non possa provarci il dirigente brasiliano mettendo nell’affare proprio lo stesso Leandro Paredes, valutato sui 18 milioni di euro, unendo al tutto anche una quarantina di milioni per compensare lo scarto tra i due calciatori.