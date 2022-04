Probabili formazioni derby Inter-Milan: Inzaghi ha scelto la coppia d’attacco

By

Le probabili formazioni del derby Inter-Milan che metterà in palio la qualificazione alla finale di Coppa Italia

‘Meazza’ sold-out. E’ tutto pronto per il derby che metterà in palio l’accesso alla finale di Coppa Italia. L’Inter di Inzaghi sarà obbligata a vincere considerato lo 0-0 dell’andata in ‘casa’ dei rossoneri.

Il tecnico dovrebbe mandare in campo l’undici tipo. In difesa certo il rientro dal 1′ di Stefan de Vrij, con Skriniar sul centro-destra e Bastoni (recuperato) su quello di sinistra anche se Dimarco ha ancora qualche chance di partire titolare al suo posto. Davanti dovrebbe rivedersi la coppia Dzeko-Lautaro, con l’unico ballottaggio vero sull’out destro tra Darmian e Dumfries. A sinistra, però, occhio alla ‘carta’ Gosens subito a discapito di Perisic. Sponda milanista, Pioli recupera Calabria ed è intenzionato a schierare, come accaduto nell’ultima stracittadina di campionato, Kessie alle spalle di Giroud.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-MILAN

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All.: Inzaghi

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Leao; Giroud. All.: Pioli

ARBITRO: Mariani di Aprilia