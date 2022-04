Serie A, 34esima giornata: designato l’arbitro di Inter-Roma

Designato l’arbitro di Inter-Roma, gara valevole per la 34esima giornata di Serie A

Sono stati resi noti nella giornata di oggi gli arbitri della prossima 34esima giornata del campionato di Serie A. Sale ora l’attesa nello scoprire a chi sarà stata affidata Inter–Roma, gara valevole per la quindicesima di ritorno.

Inter–Roma affidata a Simone Sozza. A lui l’arduo ed entusiasmante compito di dirigere una gara così delicata per le sorti future di entrambe le squadre. A sfidarsi questa volta saranno da un lato l’Inter di Simone Inzaghi, mentre dall’altro la Roma dell’ex tecnico nerazzurro Josè Mourinho. Un match che non dovrebbe affatto far mancare alcuna emozione, in quanto si affrontano da una parte il miglior attacco del torneo, mentre dall’altra i giallorossi (ancora affaccendati nella rincorsa all’Europa). Attuali campioni d’Italia che hanno l’obbligo di dare seguito a quella continuità che gli ha contraddistinti nell’ultimo periodo, ma, è anche altrettanto chiaro che lo ‘Special One’ e i suoi non daranno vita facile ad Handanovic e compagni.

Inter-Roma, arbitra Sozza: i precedenti con entrambe le squadre e non solo

Inter–Roma sarà il primo gettone raccolto da Simone Sozza per quanto riguarda i nerazzurri. Il direttore di gara non ha mai arbitrato gli attuali campioni d’Italia in passato ha già diretto per due volte la ‘Lupa’ e ad ora, il bilancio è nettamente a favore dei giallorossi: restano a due le vittorie raccolte in altrettanti match (di cui l’ultima ottenuta proprio lo scorso 12 settembre contro il Sassuolo). Storico inimmaginabile per quanto riguarda Handanovic e compagni, in quanto -come già anticipato- l’arbitro della sezione di Seregno non ha mai condotto la ‘Beneamata’ in vita sua. A coadiuvarlo ci saranno Carbone e Bindoni. Quarto uomo designato Manganiello e al VAR ci sarà direttamente la coppia Irrati–Zufferli.