ESCLUSIVO | L’Atletico si muove per Lautaro: i dettagli

Al momento l’Atletico Madrid è il club più interessato a Lautaro, che qualche mese fa ha rinnovato con l’Inter fino al 2026

Anche l’estate prossima l’Inter dovrà fare dei ‘sacrifici’, alias vendere uno o due big come un anno fa, per mettere un po’ in ordine i conti e riempire le casse. Cosa che non può fare Suning. In questo senso Lautaro è il principale indiziato.

Al momento è l’Atletico Madrid il club che sembra più interessato all’attaccante di Bahia Bianca. Simeone vuole rivoluzionare il reparto avanzato e il ‘Toro’ è un suo vecchio amore.

Ai tempi del Racing, prima dell’entrata in scena dell’Inter, il classe ’97 fu a un passo dal firmare coi ‘Colchoneros’. I quali, secondo quanto appreso in esclusiva da Interlive.it, si sarebbero incontrati nei giorni scorsi proprio con l’agente del numero dieci nerazzurro, Alejandro Camano.

L’Atletico vuole porre le basi per un assalto con tanto di offerta ufficiale? Questo lo vedremo. Va detto che Lautaro sta bene a Milano e non pensa all’addio, la stessa Inter lo cederebbe solo di fronte a una proposta molto vantaggiosa. Crediamo da almeno 60 milioni di euro.