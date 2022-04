Panasonic: il nuovo sponsor si presenta ai tifosi prima della gara con la Roma

Inter, la Panasonic è diventata l’Official Air Quality Partner del club nerazzurro e oggi al Meazza presenterà una novità assoluta

Come è stato confermato alcune settimane fa, la società Inter ha iniziato una nuova collaborazione con un nuovo sponsor. La Panasonic è diventata l’Official Air Quality Partner della squadra nerazzurra per questa stagione. Il colosso nipponico presenterà la nuova tecnologia nanoe X, brevettata proprio dall’azienda giapponese. Il tutto si svolgerà allo stadio Meazza di Milano prima della gara tra Inter e Roma, che si disputerà oggi alle ore 18. Il luogo scelto sarà infatti nella Milano Lounge by Turbo e vi parteciperanno influencer, blogger e una leggenda della storia nerazzurra. La Milano Lounge by Turbo, è la nuova sala hospitality che si trova nello stadio di San Siro e che viene utilizzata per le gare interne della squadra di Simone Inzaghi. Un posto veramente speciale, che dovrà regalare emozioni ai partecipanti con musica, design e innovazione, per mostrare perfettamente questa splendida novità che viene presentata dal nuovo partner nerazzurro.