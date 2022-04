L’Inter cala il jolly: triplo affare nel futuro di Pinamonti

L’Inter ha occhi saldamente proiettati al futuro della rosa del prossimo anno, osservando diverse piste di mercato. Un jolly per arrivare a determinati colpi risponde al nome di Andrea Pinamonti

Marotta e soci lavorano già da tempo e con estrema accortezza a presente e futuro dell’Inter con riferimento non solo ai rinnovi di contratto di calciatori importanti, ma anche in relazione a quelli che potrebbero essere i nuovi innesti. Diversi i giocatori interessanti già largamente accostati al club meneghino in queste settimane, che al contempo avrebbe un jolly da poter giocare.

Si tratta di Andrea Pinamonti, che come tanti altri ragazzi di proprietà dell’Inter, sta lavorando in prestito altrove per farsi notare e mettersi in mostra, sviluppando una crescita professionale tale da poter divenire una risorsa per i nerazzurri in un modo o nell’altro.

Calciomercato Inter, Pinamonti è il jolly del futuro: scambio oppure cessione

Pinamonti nello specifico ad Empoli ha già raggiunto quota 10 reti in questa Serie A, proponendo la miglior versione di se stesso vista fino a questo momento in carriera. Una crescita tecnica ma anche economica che potrebbe favorire determinate operazioni per l’Inter che verrà.

Diversi infatti gli scenari futuri che potrebbero circondare il bomber classe 1999 con tre strade particolarmente percorribili. Le prime due potrebbero vederlo come lussuosa merce di scambio nei confronti di Torino e Sassuolo per calciatori rispettivamente come Bremer, Frattesi e Scamacca, tutti ragazzi che il club di Suning segue da un po’. L’ultimo scenario porterebbe invece alla cessione a titolo definitivo proprio all’Empoli che gradirebbe particolarmente tenerlo ancora in Toscana. Pinamonti però preferirebbe un salto di qualità verso altre piazze per confrontarsi con altre realtà ed obiettivi.