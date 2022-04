Costacurta: “Mi impressiona la qualità delle giocate per segnare della squadra di Simone Inzaghi”

Inter, dopo tante polemiche l’ex giocatore del Milan Alessandro Costacurta fa i complimenti alla squadra di Simone Inzaghi

Prima le tante polemiche social per il gol annullato giustamente a Bennacer nel derby di Coppa Italia, come hanno spiegato persone molto competenti come i vertici dell’Associazione Italiana Arbitri, che forse il mestiere lo conoscono molto meglio dei semplici tifosi che tirano acqua al loro mulino. Successivamente le nuove contestazioni, dei tifosi giallo-rossi a cui si sono aggiunte quelle dei tifosi delle squadre interessate alla lotta scudetto, per la scelta, risultata azzeccatissima vista l’ottima prestazione, dell’arbitro ‘milanese’ Sozza per la gara tra Inter e Roma. Dopo tutte queste situazioni l’ex calciatore del Milan Alessandro Costacurta ha voluto fare delle dichiarazioni molto distensive e ha fatto i complimenti alla squadra allenata da Simone Inzaghi. Queste le sue parole dagli studi di Sky Sport: “La vittoria sulla Juve ha sbloccato i nerazzurri. Mi impressiona la qualità delle loro giocate per segnare. Sa segnare in tutti i modi e ha grande facilità nell’arrivare davanti alla porta avversaria”.