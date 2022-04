In Inghilterra danno Tottenham e Chelsea interessati a un giocatore dell’Inter attualmente però in prestito in un’altra squadra

De Vrij, Bastoni, Lautaro e non solo. Il ‘Mirror’ scrive che il Tottenham di Antonio Conte è interessato a un altro giocatore dell’Inter. Un giocatore di proprietà dei nerazzurri ma attualmente in prestito in un’altra società.

Gli ‘Spurs’, come pure il Chelsea hanno messo gli occhi su Martin Satriano. Il giovane attaccante uruguagio ha lasciato i nerazzurri lo scorso gennaio trasferendosi in Francia, al Brest dove milita l’altro ‘talento’ interista Lucien Agoume. Fin qui la sua avventura in terra francese è stata più che positiva (5 gol), tanto da attirare su di sé l’interesse delle due big inglesi. Il classe 2001 vanta in realtà estimatori anche nella stessa Ligue 1 come in Spagna e Germania, seppur il suo resti quello di giocare un giorno in Premier League.

Calciomercato Inter, 15 milioni per il cartellino di Satriano

Satriano è tutt’altro che incedibile. Per esigenze di cassa e bilancio, il club di viale della Liberazione non potrebbe dire no a prescindere alle proposte che eventualmente arriveranno per i suoi giovani. In caso di offerta da 15 milioni di euro, Marotta e Ausilio potrebbero dunque dare il via libera alla cessione del 21enne di Montevideo pagato 2,5 milioni nel gennaio 2020.