Udinese-Inter, Inzaghi senza Calhanoglu e Bastoni: le probabili formazioni

Le probabili scelte di Inzaghi e Cioffi per la sfida di questo pomeriggio, 1 maggio alle ore 18:00, valevole per la 35esima giornata di campionato

Lo scivolone di Bologna è costato all’Inter il bonus del sorpasso sul Milan che resta momentaneamente a +2 in vetta alla classifica di Serie A. Per riprendere il cammino vincente a sole quattro giornate dal termine del campionato, i nerazzurri devono schiantare con una vittoria l’Udinese di Cioffi in questo pomeriggio di domenica 1 maggio.

Per l’occasione, Inzaghi dovrà fare a meno dello squalificato Calhanoglu – al cui posto è previsto il rientro di Vidal, uscente dall’infortunio – e Bastoni, sorpreso da quel che inizialmente sembrava essere soltanto un affaticamento muscolare di routine. In sua vece c’è tutt’ora un acceso ballottaggio fra Dimarco e D’Ambrosio. A far sorgere i maggiori dubbi è tuttavia la scelta del tecnico piacentino da piazzare tra i pali dopo l’imprudente giocata di Radu che è costata tre punti molto pesanti in terra emiliana. Si spera fino all’ultimo nel pieno recupero di Handanovic ma se così non fosse è altamente probabile che il portiere rumeno venga chiamato al riscatto. Fronte offensivo probabile la partenza di Correa al posto di Lautaro. Quanto all’Udinese, Cioffi non avrà a disposizione l’attaccante Beto.

Udinese-Inter, è sfida tra 3-5-2

Sia Inzaghi che Cioffi prediligono l’impianto tattico del 3-5-2 con densità a centrocampo e trazione anteriore per garantire un numero sufficiente di occasioni da rete. A seguire le probabili formazioni che vedremo schierate dal primo minuto di Udinese-Inter.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Mari, Perez; Molina, Arslan, Wallace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Success. All.: Cioffi.

INTER (3-5-2): Handanovic (Radu); Skriniar, De Vrij, Dimarco (D’Ambrosio); Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Correa. All.: S.Inzaghi.