Maissen: “Esposito quando è stato sostituito aveva un linguaggio del corpo davvero brutto”

Inter, l’ex centrocampista elvetico Erni Maissen critica aspramente l’attaccante Sebastiano Esposito dopo l’ultima partita giocata con il Basilea

L’attaccante dell‘Inter Sebastiano Esposito in prestito al Basilea continua a ricevere critiche. Dopo l’ultima partita persa in casa contro lo Zurigo neo campione elvetico, l’ex centrocampista Erni Maissen non le ha mandate a dire e ha avuto parole poco positive, per usare un eufemismo nei confronti del giovane calciatore. Queste le sue dichiarazioni riportate da Telebasel.ch: “Pretende di voler calciare una punizione direttamente dai 40 metri, Brecher avrebbe dovuto essere lontano dalla porta perché il pallone entrasse. E quando è stato sostituito aveva un linguaggio del corpo davvero brutto; poi si è comportato come se fosse il migliore in campo. Sono proprio questi i momenti che non vanno affatto bene per la squadra, mi arrabbio quando vedo qualcosa del genere“. L’Inter spera che la squadra elvetica decida di acquistare il calciatore, che per ora è solo in prestito, visto che dalla sua probabile cessione, quella di Pinamonti e di Satriano eviterebbe di dover sacrificare qualche big, ma viste le continue critiche che sono piovute sul giovane calciatore durante la stagione, la cosa potrebbe diventare problematica.