L’Inter non molla De Paul: spunta uno scambio clamoroso

Il centrocampista ha deluso in Spagna e riflette sul proprio futuro, si parla di ritorno in Italia sulla base di un grande affare con una big

Il nome di Rodrigo De Paul ha fatto molto parlare di sé nelle ultime settimane perché dato come partente dopo un’annata difficile sotto lo stendardo del connazionale Diego Simeone all’Atletico Madrid.

La sua presenza, piuttosto incostante sia in campionato che nelle coppe, non è stata incisiva come ci si sarebbe atteso. Si è rivelata più un’ombra del suo passato. Sebbene la dirigenza biancorossa abbia smentito ripetutamente ogni tipo di contatto con club esteri e sbarrato le porte ad un trasferimento, le voci continuano a circolare prepotenti.

Nello specifico, è stato accostato all’Inter ancora una volta come se il vecchio accordo raggiunto tra le parti un paio d’anni fa non sia mai tramontato del tutto. In quella circostanza Ausilio tentò di strapparlo all’Udinese ancor prima che Conte facesse il suo arrivo in panchina e stravolgesse le carte con altre necessità. A questo giro, come ha confermato Alfio Musmarra nella trasmissione ‘Top Calcio 24’, “l’idea dell’Inter potrebbe essere quella di uno scambio con Correa“.

Scambio De Paul-Correa, la mossa che fa felici le parti

Constatato il fatto che la stagione di De Paul sia stata meno soddisfacente di quelle precedenti con la maglia dell’Udinese di cui era simbolo indiscusso, la stagione di Correa non è poi stata tanto meglio (appena 4 reti e 2 assist, oltre a qualche infortunio di percorso). L’operazione di scambio però potrebbe suscitare l’interesse sia dell’Atletico e di Simeone, seguace delle gesta di Correa, che dell’Inter mai del tutto lontano dal connazionale centrocampista.