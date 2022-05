Probabili formazioni Inter-Empoli: due dubbi per Inzaghi

Le probabili formazioni della sfida fra Inter ed Empoli valevole per la 36esima giornata del campionato di Serie A

Con una vittoria contro l’Empoli stasera al ‘Meazza’, nell’anticipo della 36esima giornata di Serie A, l’Inter si riprenderebbe almeno per quarantotto ore la vetta della classifica mettendo pressione sul Milan impegnato domenica in casa del Verona.

Inzaghi farà un mini turnover in ottica finale di Coppa Italia con la Juventus in programma mercoledì all’Olimpico. Gli unici dubbi sono in difesa, Dimarco-D’Ambrosio con il primo favorito e in attacco tra Dzeko e Correa con l’argentino in leggero vantaggio. L’ex Lazio agirebbe in coppia con Lautaro. A centrocampo tornerà Calhanoglu.

Già aretmaticamente salvo, Andreazzoli dovrà fare a meno degli squalificati Stojanovic e Verre. In attacco non ci sono certezze, nemmeno sull’impiego dal primo minuto di Pinamonti. Arbitro dell’incontro Manganiello di Pinerolo.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-EMPOLI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa. All.: Inzaghi

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Fiamozzi, Romagnoli, Viti, Cacace; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami; Pinamonti, Di Francesco. All.: Andreazzoli